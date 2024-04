Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Bernini è stato assessore di Forza Italia nella giunta Vignali e presidente del Consiglio comunale. Lo scorso anno scorso ha pubblicato il suo libro 'Colpo al sistema', incentrato sulla sua vicenda all'interno del processo Aemilia, dove è risultato assolto da ogni accusa. Si era candidato alle elezioni prossime a Berceto come sindaco. fine dicembre aveva presentato il suo libro a Modena, insieme a Carlo Giovanardi e a Giuseppe Pagliani.'Se ne è andato improvvisamente Giovanni Paolo Bernini, storico esponente di Forza Italia di Parma - scrive il vicepremier Tajani -. Ci eravamo salutati due giorni fa e lo avevo incoraggiato per la sua candidatura a sindaco di Berceto. Riposa in pace'.