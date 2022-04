Volley: Perugia vince al PalaPanini, la semifinale si decide a gara 5 

Leo Shoes PerkinElmer Modena - Sir Safety Conad Perugia 2-3 (25-21, 17-25, 16-25, 25-19, 12-15)Leo Shoes PerkinElmer Modena: Mossa De Rezende 1, Ngapeth E. 15, Sanguinetti 0, Abdel-Aziz 19, Leal 6, Stankovic 9, Sala 3, Rossini (L), Mazzone 4, Gollini (L), Van Garderen 9. N.E. Ngapeth S., Salsi. All. Giani.Sir Safety Conad Perugia: Giannelli 5, Anderson 17, Ricci 9, Rychlicki 11, Leon Venero 20, Solé 9, Piccinelli (L), Travica 0, Colaci (L), Ter Horst 1, Plotnytskyi 0. N.E. Dardzans, Russo, Mengozzi. All. Grbic.ARBITRI: Zavater, Zanussi.NOTE - durata set: 31', 28', 30', 29', 20'; tot: 138'.Spettatori: 5000 Incasso: 100mila euroMVP: Leon (Sir Safety Conad Perugia)L'ennesima maratona tra la Leo Shoes PerkinElmer Modena e Perugia la vincono gli umbri, che portano la serie a gara 5.Modena parte con la diagonale Bruno-Abdel Aziz, in banda ci sono Earvin Ngapeth e Leal, al centro Stankovic-Sanguinetti, il libero è Salvatore Rossini.Il set inizia con un punto a punto serrato nella bolgia dei 5mila del PalaPanini, 9-9. Scappa via Modena con tre ace consecutivi di Lorenzo Sala, 21-15. Non molla nulla la Sir Safety che torna sotto, 22-19. Ngapeth e Abdel-Aziz prendono per mani i gialli, set chiuso 25-21.parte fortissimo Perugia, 6-8. Non si fermano Giannelli e compagni, 8-12 con Modena che però non molla un pallone. Leon e Giannelli si trovano splendidamente, 11-17. Ancora Leon in battuta e altro break, 12-20. Si arriva al 14-24 col primo tempo di Mazzone poi è Giannrlli a chiudere il parziale 17-25, é 1-1.Solé fa subito male a Modena al servizio, 4-6. Si arriva al 7-10 con Perugia più fluida nel sideout. Leon al servizio mette l'ace del 9-17 con Perugia che continua a spingere. La Sir arriva al 15-23 con Giannelli che trova bene i suoi avanti. Perugia chiude 25-16 il terzo parziale, é 1-2.Modena va sull'8-6 con Bruno che serve perfettamente Van Garderen, entro nel set precedente per Leal. Si arriva al 14-10 con Modena che alza i giri del motore. Ngapeth ace, é 18-15 coi gialli avanti. Va sul 24-18 Modena che poi chiude il set 25-18, è tie-break. Perugia chiude il set 12-15 e il match 2-3, la semifinale Scudetto si giocherà in Gara5 a Perugia mercoledì prossimo.