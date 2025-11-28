Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Surreale passerella di Ferrari e autorità per la riapertura esclusiva del viadotto: la cerimonia stile 'Fantozzi' che offusca un lavoro eccezionale

La riapertura di oggi, ufficialmente non comunicata, si è svolta solo dopo quella riservata a 5 Ferrari ed una Alfa Romeo. Tra gli applausi delle autorità. Mentre migliaia di cittadini erano tenuti a distanza, senza sapere quando sarebbe arrivato il loro turno

Se non fosse successo davvero, sembrerebbe la riproposizione di un vecchio, e pur sempre attuale e divertente, film di Fantozzi. Modello inaugurazione della Turbonave con la contessa Serbelloni Mazzanti vien dal mare. Con il popolino invitato a guardare da lontano lo spettacolo dei potenti a cui spetta il diritto di esserci per primi. Invece è accaduto veramente, alle 12 in punto, sul viadotto stradale Rio Torto: l’inaugurazione simbolica, rigorosamente riservata, non comunicata se non informalmente solo ieri alla stampa, di una delle opere pubbliche più importanti e più attese degli ultimi mesi: la sostituzione definitiva della campata centrale del viadotto Rio Torto sulla Nuova Estense che ha permesso di ripristinare, in un ripetuto rispetto dei tempi programmati (cosa rara in Italia), il fondamentale collegamento stradale tra pianura e montagna.Mentre migliaia di pendolari rimanevano in attesa della riapertura di oggi (con un giorno, non annunciato, di anticipo rispetto all'ultima comunicazione ufficiale che la fissava al 29 novembre) una selezionatissima parata di autorità (alcune delle quali abbiamo appreso a loro volta avvertite solo nel tardo pomeriggio di ieri), saliva e posava sulla passerella asfaltata fresca di collaudo. Il tutto accompagnato da una sfilata di supercar rosse, cinque Ferrari e una Alfa Romeo.
Con tanto di sgasata e accelerata per gli applausi scroscianti di sindaci e prefetto. Anticipate e seguite da un corteo di mezzi Anas, Polizia di Stato e Polizia Locale in testa, e Carabinieri a chiuderlo, quel corteo. Mentre i cittadini confusi dalla mancanza di comunicazioni ufficiali sull'orario effettivo di apertura (dalla mattina di ieri si alternavano e moltiplicavano voci e indiscrezioni di ogni tipo), guardavano da lontano l'isola felice tinta di rosso. Un oasi di speranza e di vita ritrovata per le migliaia di pendolari obbligati fino ad oggi a percorrere le pericolose alternative da e per Serramazzoni o Coscogno. Mentre le Ferrari sgasanti transitavano prima di tutti, oltre una ora prima, non si sa per quale ostentato e festante lasciapassare di classe. Mentre tanti i cittadini fermati da transenne e blocchi a distanza. Fatti tornare indietro, obbligati a tardare un altro pò per lasciare spazio a quel teatrino sospeso nel tempo e senza senso.
A guardare quell'ostentato, quasi caricaturale e rombante serpentone rosso Ferrari. Una nota decisamente stonata sul piano istituzionale, certamente non degna di quello che sul piano tecnico è stato un lavoro impeccabile. Da sottolineare e celebrare, quello sì.
Ed è proprio questo l’aspetto più 'triste' della vicenda, che tale cornice rischia di offuscare, almeno nella memoria, un lavoro di progettisti, tecnici e ingegneri che in ogni fase hanno meritato soltanto applausi. Quella campata centrale che abbiamo visto demolire con l'esplosivo è stata ricostruita e straordinariamente posizionata due volte con una qualità ingegneristica e operativa eccezionale, che nulla ha da invidiare a grandi cantieri internazionali. Professionisti, tecnici, operai e ingegneri che per mesi hanno lavorato senza sbavature, con un livello di efficienza altissimo e prezioso.Ed è un peccato che l'inaugurazione di un lavoro così importante e atteso da una provincia intera sia stata celebrata con un siparietto che sa di improvvisazione, autoreferenzialità e di quel vecchio vizio tutto italiano di confondere le inaugurazioni pubbliche con passerelle private. La riapertura definitiva del viadotto Rio Torto meritava una festa, non una farsa.Gianni Galeotti
Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

