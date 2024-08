Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Benildo nacque a Thuret in Francia nel 1805: è il Santo delle cose comuni ma fatte con dedizione e soprattutto con gioia. Frequenta le scuole dei 'Fratelli delle scuole cristiane' fondate da San Giovanni de la Salle per l'educazione dei ragazzi poveri. Nelle stesse scuole diventerà poi da alunno a educatore, dedicandosi per sempre ai giovani.Quando occorre, dentro all'istituto, lascia la cattedra per farsi ortolano oppure cuoco secondo le necessità.Benildo fu apprezzato per la sua mitezza e per la sua sapiente pedagogia. Ebbe una tale capacità di penetrare nell'animo dei suoi alunni che essi, quando lo vedevano, lo additavano dicendo: 'Ecco il Santo'.Grazie alla sua intimità con Dio, Benildo, riusciva a rendere perfette le cose piccole.Visse in povertà, vestì spesso con abiti rammendati da lui stesso.Nel 1862, ultimo anno della sua vita, colto da malattia grave, continuò a compiere i suoi doveri e dolorante dispensò gli ultimi suoi consigli agli studenti. Fratel Benildo morì il 13 agosto 1862 a 57 anni. Venne proclamato Santo da Paolo Vl il 29 ottobre 1967.Il nome Benildo significa 'Persona che combatte per il bene'. Il paese in cui è più diffuso il nome Benildo è il Brasile. Buon onomastico ai pochi lettori che portano il nome di Benildo.