Il santo del giorno, 8 agosto: San Domenico

San Domenico di Guzman nacque a Caleruega in Castiglia nel 1170. Sua madre Giovanna era una donna dedita alla opere di misericordia verso poveri e bisognosi. Suo padre, Felice, era un importante proprietario terriero. Dante ricorda nel canto Xll del paradiso Domenico come figura basilare della chiesa. Dante indica nei nomi dei suoi genitori la condizione da loro realmente vissuta per avere Domenico come figlio: infatti il nome Giovanna come etimologia ebraica significa: 'Ebbe grazia da Dio' mentre Felice ha significato evidente.'Oh padre suo veramente Felice!Oh madre sua veramente Giovanna!Se, interpretata, val come si dice!'(Dante Alighieri, Paradiso, Canto XII).Domenico iniziò i suoi studi di teologia a 15 anni e in anni di carestia, vendette libri e pergamene per aiutare i bisognosi. Diventato sacerdote si diede alla predicazione e con lui nacque la comunità della 'Sacra Predicazione'.

Le attività dei Domenicani erano basate su dibattiti colloqui personali, predicazione e persuasione.

Domenico iniziò inoltre la pratica del rosario che si diffuse presto fra i cristiani. In Costa Rica, nella basilica di Santo Domingo, è stata promossa la preghiera del santo rosario che si celebra il giorno 8 di ogni mese con l'esposizione delle reliquie del Santo.

I Domenicani formarono una comunità di intellettuali, studiosi di teologia, ricoprendo incarichi importanti e cattedre universitarie. Domenico morì a Bologna l'8 agosto 1221 e fu canonizzato da Gregorio IX il 13 luglio 1234. San Domenico è protettore degli scienziati.

Auguri ai lettori che si chiamano Domenico.