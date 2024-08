Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Rocco nacque a Montpellier nel 1345. Non si hanno notizie notizie storiche precise di questo santo rappresentato come un pellegrino guaritore. Secondo la tradizione, infatti Rocco durante la grande epidemia di peste che colpì l'Europa, dopo aver donato tutti i suoi beni ai poveri, si recò in pellegrinaggio a Roma. Durante il viaggio si fermò vicino a Viterbo per dare assistenza agli ammalati di peste. Giunto a Roma nel 1367 operò nell'ospedale Santo Spirito: consolò gli ammalati e con la preghiera ponendo il segno della croce nel loro corpo, ottenne molte guarigioni. Lui stesso si ammalò di peste e si ritirò in una grotta per non contagiare altre persone.La tradizione vuole che un cane lo aiutasse procurandosi ogni giorno un pezzo di pane. Una volta guarito continuò a girare tra Italia e Francia, fino alla morte che avvenne a Voghera il 16 agosto del 1376. Grande risonanza ebbe il culto di San Rocco. Pittori celebri lo raffigurarono come pellegrino con bisaccia e mantello e con un cane al suo fianco. Spesso, poi, gli artisti dipinsero sul suo corpi anche un simbolo della guarigione dalla peste: una piaga o il segno di una incisione praticata dai medici. San Rocco è il protettore dei cani, dei viandanti ed è invocato durante le pandemie. In questo periodo di emergenza del coronavirus molti si sono rivolti a lui.Buon onomastico a tutti I lettori che si chiamano Rocco.