La festa dell'Annunciazione: nulla è impossibile a Dio

Questo mistero era già stato preannunciato fin dal Paradiso terrestre e poi esplicitamente ripetuto dai Profeti.Venuta la pienezza del tempo, per la Redenzione del mondo, appare l'Arcangelo Gabriele a Maria e con rispetto la saluta: 'Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tu fra le donne'.Maria a queste parole rimane turbata e l'angelo per rassicurarla le dice: 'Non temere Maria, poiché hai trovato grazia presso Dio; ecco concepirai un figlio, e gli porrai nome Gesù... Il suo regno non avrà fine'.

Maria che ha già consacrato la sua verginità a Dio dice all'Angelo: 'Come avverrà questo se io non conosco uomo?'.

Rispondendo l'angelo dice: 'Lo Spirito Santo verrà in te e la virtù dell'Altissimo ti adombrerà. Colui che nascerà da te sarà Santo e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo, poiché nulla è impossibile a Dio'.

Maria allora dice: 'Ecco la serva del Signore sia fatto di me secondo la tua parola'.



In quel momento il Figlio di Dio scese in Lei, pur rimanendo vero Dio, cominciò ad essere anche vero uomo al fine di salvarci riaprendoci il Paradiso. Come ogni data relativa agli eventi dell'infanzia di Gesù, anche quella dell'Annunciazione, fu stabilita in riferimento a quella del Natale.

Buon onomastico a chi si chiama Annunziata, Annunziato o Nunzio.