San Bartolomeo, l'israelita Natanaele che divenne Apostolo

Le uniche notizie su Bartolomeo si ricavano dai Vangeli. In quello di Giovanni, il solo in cui il Santo viene chiamato Natanaele, si racconta la sua adesione a Gesù. Bartolomeo si mostra inizialmente scettico quando l'amico Filippo gli parla di Gesù, ma accetta comunque il suo invito a conoscerlo.Si legge nel vangelo di Giovanni 'Gesù vide Natanaele venirgli incontro e dice di lui: 'Ecco un autentico israelita in cui non c'è falsità'. Gli dice Natanaele: 'Donde mi conosci?'. Gli rispose Gesù: 'Prima che Filippo ti chiamasse, ti ho visto sotto il fico'. Gli rispose Natanaele: 'Rabbì tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele'. Gli rispose Gesù: 'Perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico credi? Vedrai cose ben più grandi!'Bartolomeo vinta ogni sua diffidenza divenne uno dei 12 Apostoli.

Secondo una tradizione, dopo la morte di Gesù, Bartolomeo andò a predicare dalla Mesopotamia fino in India, operando miracoli e guarigioni. Giunse infine in Armenia dove riuscì a convertire anche il Re Pomilio e sua moglie.

Astrace, il fratello del Re, sobillato dai sacerdoti delle divinità locali, riuscì a far condannare a morte Bartolomeo. Il martirio, particolarmente cruento si compì nell'anno 68. Le sue reliquie, dopo molte peripezie, arriveranno a Roma nella Basilica a lui dedicata sull'isola Tiberina.

Michelangelo, nel Giudizio Universale della Cappella Sistina, raffigura anche San Bartolomeo e sembra che l'artista abbia voluto porvi il proprio autoritratto.

Buon onomastico a tutti i lettori che si chiamano Bartolomeo.