San Bruno, fondatore dei frati Certosini

Alle deviazioni dottrinali, Bruno rispose opponendo una vita evangelica e scegliendo il silenzio e la solitudine.Il Santo studiò nella scuola prestigiosa di Reims dove ricevette l'incarico di rettore che adempì, con saggezza, per 20 anni.Nel 1084, assieme ad altri compagni, Bruno si stabilì nel massiccio della Chartreuse dove costruì una chiesa.Nel 1089 Papa Urbano ll, che era stato suo discepolo, lo chiamò e Bruno lo seguì più tardi per il Sud Italia dove il Papa si era rifugiato per sfuggire all'imperatore Enrico lV.Urbano ll gli propose la nomina a Vescovo di Reggio Calabria. Bruno rifiutò e preferì stabilirsi a Squillace in un luogo solitario, della Calabria, dove costruì un monastero dedicato a Santa Maria.

Rimase, con una piccola comunità, in quel luogo per 10 anni.

Nella solitudine, nella assenza di distrazioni Bruno trovava la pace del cuore e ogni suo desiderio era orientato al desiderio di Dio.

Il 6 ottobre 1101 sentendo che la morte si avvicinava convocò i suoi confratelli, professò con loro la sua fede. Dopo la sua morte la sua comunità assunse la fisionomia di un vero e proprio Ordine.

L'ordine certosino è uno dei più rigorosi Ordini monastici della Chiesa.

Fin dai primi tempi si trova delineata la catteristica della vita certosina: unione di uomini solitari che conducono una vita monastica in piccole comunità.

Al 31 gennaio 2o14 l'ordine contava 14 monasteri detti Certose.

