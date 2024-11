San Carlo Borromeo e la Peste di Milano

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

San Carlo Borromeo nacque ad Arona sul lago Maggiore il 2 ottobre 1538 dal conte Gilberto Borromeo e Margherita de Medici. Poco più che ventenne divenne segretario del Papa. Pubblicò i decreti del Concilio di Trento praticandoli egli per primo. Il Papa Gregorio Xlll si avvalse dell'opera di Carlo, allora Vescovo di Milano. Proprio in questa città il Santo divenne uno degli interpreti modello della riforma tridentina.Il Giovane Arcivescovo svolse la sua attività spirituale con passione spirituale e capacità organizzativa.Seguendo le norme del Concilio fondò diversi seminari ed istituì la congregazione degli oblati.Fece un censimento generale delle famiglie delle chiese e delle istituzioni ecclesiastiche presenti nella diocesi di Milano.San Carlo, non solo favorì la riforma del clero, ma anche l'incremento dei sodalizi laici che andavano incontro alle necessità dei poveri e al bisogno dell'istruzione religiosa.

Nacquero così l'ospedale dei poveri mendicanti e gruppi laici al servizio dell'apostolato. Nella stessa linea il Santo fece costruire a Pavia il Collegio Borromeo per studenti poveri e a Milano l'università di Brera affidata ai padri Gesuiti.

La sua carità si espresse in modo mirabile nella terribile peste scoppiata a Milano.

Organizzò l'assistenza agli appestati, il soccorso ai poveri, l'aiuto ai moribondi e ovunque, San Carlo, dava l'esempio. La sua opera si estese anche oltre la sua Diocesi in Svizzera si adoperò per combattere l'influsso scissionista protestante.

San Carlo Borromeo morì a Milano il 3 novembre 1584. Papa Paolo V lo canonizzò il primo novembre 1610 a San Pietro. San Carlo è patrono dei maestri, catechisti e Vescovi. Buon onomastico ai lettori e alle lettrici che si chiamano Carlo e Carla.