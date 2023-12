San Francesco Saverio e le prime missioni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Francesco Saverio nacque a Xavier (Spagna) nel 1506, a 15 anni si recò a Parigi per studiare filosofia. All'università della Sorbona divideva la sua stanza con Ignazio di Loyola, che riuscì a conquistarlo al cristianesimo. Nel 1534 Francesco, con Ignazio e altri 5 compagni di studio, fece voto di castità e di povertà evangelica. Gli amici di studio decisero di costituire un Ordine religioso 'La Compagnia di Gesu' ed elessero come Superiore Ignazio.Francesco Saverio, su ordine di Ignazio, venne inviato in missione nelle indie: tale incarico ebbe l'approvazione di Papa Paolo lll che lo nominò anche Nunzio Apostolico dei paesi asiatici.Francesco giunse a Goa, nell'India nel 1542 e stabilì nell'ospedale della città il centro della della sua attività.La cura dei malati, assieme all'assistenza spirituale dei carcerati, dei mercanti e dei soldati portoghesi, sarebbero state le principali sue attività di apostolato.

A Goa, San Francesco Saverio, percorreva le strade e piazze invitando tutti a recarsi in chiesa: nelle sue predicazioni spiegava loro la dottrina con parole semplici e comprensibili.



Dopo poco tempo Francesco, lasciò Goa per recarsi a Capo Camorin a sud delle indie per catechizzare una tribù indigena. Il successo del suo apostolato fu enorme: molti vennero battezzati.

Desideroso di portare Gesù a tutte le persone, il Santo si recò poi nelle Molucche (odierna Indonesia) dove si trovava una comunità Cristiana priva di aiuto spirituale: portò loro, con il suo apostolato, conforto e aiuto.

Il Santo ritenne poi opportuno recarsi in Giappone, ma l'accoglienza degli abitanti non fu delle migliori, riuscì ugualmente a convertire 500 giapponesi. Il suo apostolato lo volle infine esercitare in Cina, anche se questo Paese era proibito agli stranieri. Francesco cercò di entrare in Cina con l'aiuto di un mercante cinese, fu colto però da una violenta febbre: infreddolito e senza cibo morì il 3 dicembre 1552.

Due mesi prima della sua morte era nato a Macerata colui che avrebbe aperto le porte della Cina al Cristianesimo e realizzato il sogno del Santo Gesuita: Matteo Ricci.



San Francesco Saverio è stato uno dei più grandi missionari della storia: compì in 11 anni un lavoro missionario eccezionale.

Il Santo viene venerato come Patrono dei missionari; marinai, turisti e del Giappone, dell'India, e del Pakistan.

Buon onomastico a chi si chiama Francesco.