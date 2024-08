Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel 1641 fondò due congregazioni religiose una maschile e una femminile dedicate ai Sacri Cuori.Giovanni Eudes si esprime così nei suoi scritti: 'Non devi mai separare ciò che Dio ha così perfettamente unito: chi vede Gesù guarda Maria; chi ama Gesù ama Maria; chi ha devozione per Gesù, ha devozioni per Maria'.San Giovanni Eudes si dedicò anche alla formazione dei sacerdoti e per molti anni predicò nelle parrocchie.La sua vita si concluse a Caen il 19 agosto 1680. È stato proclamato Santo da Pio Xl nel 1925.Auguri di buon onomastico a tutti i lettori che si chiamano Giovanni.