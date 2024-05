Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel 993 divenne sacerdote e poi Priore e rettore del monastero di Nieder-Altaich.Gottardo aprì delle scuole, in particolare una scuola di pittura e di scrittura. Costruì anche più di 30 Chiese: venne considerato il più grande architetto e il più grande pedagogo della Baviera.Nel 1022, Gottardo, divenne Vescovo di Hildesheim, per desiderio di Enrico ll. Dopo la sua morte che avvenne il 5 maggio 1038, i suoi successori ne promossero la canonizzazione. Il 29 ottobre 1131 Papa Innocenzo ll iscrisse Gottardo nell'albo dei Santi.Il suo culto si sviluppò velocemente e molti per sua intercessione ne ricevettero grazie.Anche in Svezia, Finlandia e Svizzera si richiese la sua intercessione per una serie di situazioni: per alleviare le doglie, per fare sparire la febbre, e per tanto altro.Divenne anche il Patrono dei commercianti nelle Alpi Centrali, dove sono presenti molte chiese e Cappelle in onore di San Gottardo. In particolare occorre ricordare la chiesetta in suo onore che sorge sul valico del San Gottardo, che fu edificata dall'Arcivescovo di Milano, Galdino, dopo l'anno 1000.Buon onomastico a chi si chiama Gottardo.