San Pio, il frate con le stimmate

Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, nacque a Pietrelcina (Benevento) il 25 maggio 1887.La frequentazione è la simpatia per un giovane Capuccino, fecero nascere in Francesco il desiderio di 'farsi frate'.Dopo il noviziato a Marcone venne trasferito nel convento di Sant'Elia di Pianisi (Campobasso), l'ordinazione sacerdotale avvenne il 10 agosto 1910. I primi 6 anni del suo ministero li svolse, a causa della salute malferma, a Pietrelcina.Nel paese natale il suo servizio consisteva nella celebrazione della liturgia e nella direzione spirituale dei fedeli.Quando si trasferì a San Giovanni Rotondo, le messe da lui celebrate erano caratterizzate da soste di preghiere di adorazioni e di estasi.Padre Pio scrisse: 'Tutto ciò che Gesù nella sua Passione, in modo inadeguato lo soffro anch'io per quanto ciò sia possibile a una creatura umana.

E questo nonostante i miei pochi meriti e solo per sua bontà'. Il 20 settembre 1918 Padre Pio ricevette da Gesù le stimmate che gli procurarono infinite polemiche.

La notizia si propagò rapidamente attirando nel paese garganico folle di fedeli.

Il più autorevole scettico, sulle ferite alle mani, ai piedi e al costato del capuccino, fu Padre Agostino Gemelli. Il suo parere influenzò il giudizio di Papa Xl; il Sant'Uffizio impose misure restrittive a Padre Pio. Il capuccino dovette limitare le celebrazioni eucaristiche e celebrare in forma privata.

Con il pontificato di Paolo Vl, Padre Pio ebbe maggiore libertà e potè tornare a celebrare la messa in pubblico e il sacramento della Penitenza. Il dono che più colpiva nel Santo capuccino era l'introspezione: molte persone che si confessavano da lui cambiavano vita.

Padre Pio aveva anche il dono dell'obiquità, pur non muovendosi dal convento, Don Orione riferì di un colloquio con Padre Pio avvenuto a Roma.



Il Santo voleva inoltre alleviare il dolore dei suoi contemporanei, riavvicinandoli a Dio.

Realizzo una struttura ospedaliera di eccellenza in grado di curare gratuitamente i poveri.

La 'Casa Sollievo della Sofferenza' fu inaugurata da Padre Pio il 5 maggio 1956 e ancora oggi è un polo ospedaliero di eccellenza.

La fama del prete capuccino si espanse in tutti continenti e sorsero, spontaneamente migliaia di 'gruppi di preghiera' ispirati da lui.

Padre Pio si spense il 23 settembre 1968 a 81 anni.

La sua santità è stata riconosciuta da Giovanni Paolo II il 16 giugno 2002.

Lo stesso Papa aveva ottenuto da San Pio la guarigione di una sua collaboratrice, Wanda Poltawska.

San Giovanni Rotondo è oggi la prima meta di pellegrinaggi d'Italia, con circa 9 milioni di visitatori l'anno.

Oggi è anche la festa degli operatori della protezione civile di cui Padre Pio è patrono.

Buon onomastico a tutti i lettori che si chiamano Pio.