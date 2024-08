San Pio X: il Papa del catechismo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A 39 anni è vescovo a Mantova. Nel 1893 è nominato patriarca di Venezia. Nell'agosto 1903, morto Leone Xlll, diventa Papa e prende il nome di Pio X. Resta nella storia come il Papa del Catechismo: Pio X per primo ha voluto mettere anche i piccoli a contatto con la dottrina della chiesa.Pio X è l'autore del libretto, con domande e risposte, che ha dato la prima formazione cristiana a molte generazioni di fedeli.Pio X, Papa umile e simpatico, amava parlare anche nel suo dialetto e con questo spirito predicava alla gente che accorreva nel cortile di San Damaso in Vaticano.Pio X riusciva altresi ad essere forte e difendere la chiesa dagli errori e la riorganizzò al suo vertice.

L'ultimo documento di Pio X è un appello ai cattolici di tutto il mondo, invitati a pregare per la pace, mentre il conflitto Austria-Ungheria e Serbia si stava trasformando nella prima guerra mondiale. Pochi giorni dopo aver scritto il documento, il 20 agosto 1914, Pio X muore e 40 anni dopo, nel 1954, Pio Xll lo proclama santo. Subito il popolo lo celebera anche per essersi prodigato, nel suo pontificato, a mitigare i contrasti tra le diverse classi sociali.

Giovanni XXlll in una sua omelia così lo definì:

- Limpido come sono i figli della campagna.

- Franco e robusto come gli operai delle nostre officine.

- Paziente come gli uomini di mare.

- Misurato come il pastore del gregge.

- Nobile e austeri come i discendenti di illustri famiglie.

- Affabile e giusto come un maestro, un magistrato.

- Buono e generoso come si immmaginano e sono i Santi.

Buon onomastico a tutti i lettori che si chiamano Pio.