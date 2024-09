San Venceslao, il buon re

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Venceslao nacque nel 907 a Praga e venne educato ai principi cristiani dalla nonna paterna, Ludmilla, che la Chiesa venera come Santa. Il padre, duca di Boemia, muore quando, Venceslao, era ragazzo e così succedette nel governo della Boemia affiancato dalla madre pagana.Quando raggiunse l'età matura prese i pieni poteri e si adoperò per cristianizzare il paese.Il Santo cercò altresì di avvicinare la Boemia all'Europa Occidentale.La tradizione fa di lui un modello del coraggio generoso e molti sudditi apprezzarono il suo modo di governare.Fu proprio la popolarità di Venceslao che mise contro di lui, per motivi religiosi e di potere, una parte della nobiltà guidata da suo fratello minore Boleslao e dalla madre Drahomira.Il Santo, dopo altri tentativi non riusciti, venne assassinato in chiesa mentre pregava.Una leggenda afferma che il primo a colpirlo fu il fratello, Venceslao reagì buttandosi a terra e facendogli cadere la spada. In segno di perdono la raccolse e la restituì al fratello, i sicari di Boleslao però colpirono a morte il Santo.Il Corpo del Santo fu portato e sepolto nella chiesa di San Vito.Nel secolo Xl Venceslao divenne simbolo dello stato Boemo.Il 28 settembre in Repubblica Ceca si commemora l'anniversario della sua morte con una ricorrenza chiamata 'Giornata della Repubblica Ceca'. Buon onomastico ai lettori che si chiamano Venceslao.