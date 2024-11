Santa Cecilia, la persecuzione e la fede

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La venerazione di Santa Cecilia è diffusa in tutto il mondo: il suo nome figura nella lista dei Martiri più amati nel canone romano della messa.Nacque, da una nobile famiglia romana nel ll secolo, fu educata da maestri illustri di Roma.Cecilia, si fece segretamente cristiana, sempre più si distaccò dalle cose terrene e il suo desiderio era quello di donarsi tutta al Signore.Costretta a sposarsi con Valeriano, anche a lui riferì l'intenzione di consacrare il suo cuore a Gesù.Lo sposo di Cecilia, ammirato dalla sua fede, non solo promise di custodire la purezza della Santa, ma si fece anche fervente cristiano. Valeriano si fece istruire e poi battezzare e convertì pure il fratello Triburzio.

A causa della persecuzioni contro i cristiani i due fratelli furono decapitati. Cecilia, invece fu condannata a morire asfisiata nella sua camera da bagno.

I soldati però, aperta la camera trovarono la Santa sana e salva come se avesse respirato aria pura.

Si comandò allora un littore di decapitare la Santa, egli vibrò tre colpi ma non riuscì a staccare la testa dal busto.

I fedeli accorsi raccolsero Cecilia che visse ancora tre giorni, pregando ed incoraggiando chi era accanto a lei.

Consolata dal Papa Urbano, a cui donò la propria casa affinché fosse trasformata in chiesa, serenamente spirò il 22 novembre 230 a Roma: il Pontefice collocò il corpo in un sepolcro accanto alla cripta dei Papi nelle catacombe di San Callisto.



Santa Cecilia è nota per essere patrona della musica, ciò è dovuto ad un brano della 'Passio' nel quale descrivendo il suo matrimonio si dice: 'Mentre suonavano gli strumenti musicali, la Vergine Cecilia cantava nel suo cuore soltanto per il Signore dicendo: Signore, il mio cuore e il mio corpo siano immacolati affinché io non sia confusa'.Buon onomastico a tutte le lettrici che si chiamano Cecilia.