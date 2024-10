Santa Faustina Kowalska e l'ispirazione di Papa Giovanni Paolo II

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Faustina nasce a Glogowiec (Polonia) nel 1905. Nel 1925 entra nella Comunità della Vergine della Misericordia. Faustina è destinataria di visioni e rivelazioni, da parte del Signore, che annota in un diario (poi tradotto e pubblicato in varie lingue).Faustina richiama l'importanza della Divina Misericordia che dona fiducia ai credenti e la sintetizza con la formula 'Gesù confido in te'. Suor Faustina morì a soli 33 anni il 3 ottobre 1938.Dopo la sua morte cominciò a divulgare la devozione a Gesù misericordioso e con essa anche il culto all'apostola di questa devozione. Giovanni Paolo ll il 30 aprile del 2000 la iscrisse nell'albo dei Santi.Ecco come si espresse Giovanni Paolo ll, nel santuario della Divina Misericordia, a Cracovia:'Il Messaggio della Divina Misericordia mi è sempre stato vicino e caro.

È come la storia lo avesse iscritto nella tragica esperienza della seconda guerra mondiale. In quegli anni difficili esso fu un particolare sostegno e una inesauribile fonte di Speranza, non soltanto di Cracovia, ma per la nazione intera. Questa è stata anche la mia esperienza personale, che ho portato con me sulla sede di Pietro, in un certo senso, l'immagine di questo pontificato'.

Ispirato dal messaggio della Divina Misericordia che trasmise suor Faustina, Giovanni Paolo ll, ha scritto la prima enciclica, nella storia della chiesa, sulla Misericordia Divina.

Il Papa polacco ha affidato tutto il mondo alla Misericordia del Signore affinché tutti gli uomini ritrovassero la Speranza.

Ha introdotto inoltre una festa, la prima domenica di Pasqua, alla Divina Misericordia.

Secondo Giovanni Paolo ll l'uomo ha bisogno di quell'amore che vuol bene, che compatisce, che lo innalza sopra la sua debolezza e verso la santità.

'Occorre la Misericordia per far sì che ogni ingiustizia nel mondo trovi il suo termine nello splendore della verità. Nella Misericordia di Dio il mondo troverà la pace è l'uomo la felicità!'

Buon onomastico a tutte le lettrici che si chiamano Faustina e ai lettori che portano il nome di Fausto.