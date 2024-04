Santa Giulia Billiart e la guarigione miracolosa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Era catechista e continuò a insegnare la dottrina con i bambini attorno al suo letto.Venuta la Rivoluzione Francese, Giulia dovette fuggire ad Amiens perché accusata di avere dato asilo a sacerdoti che non avevano giurato obbedienza al nuovo ordinamento del clero. Padre Joseph, superiore dei Padri della Fede, guidò la Santa in una esperienza di vita comune con altre donne, votate all'educazione femminile. Nel 1804 il gruppo diventò comunità religiosa e Giulia, inaspettatamente, guarì dopo 30 anni di infermità.Eletta Superiora, aprì la prima scuola gratuita e più tardi creò altre comunità e fece nascere altre scuole. Il Vescovo di Amiens, che in un primo momento aveva aiutato Giulia, prestò fede a certe calunnie e la tolse dalla sua congregazione.

Tutte le consorelle allora si trasferirono con lei a Namur in Belgio; la Santa riprese ad aprire scuole e a formare nuove maestre che furono poi conosciute come suore di 'Nostra Signora di Namur'. Non mancarono le difficoltà, ma Giulia si affidò sempre, con fiducia alla Provvidenza e con abbandono e umiltà alla volontà di Dio.

Giulia si ammalò nel gennaio 1716 e morì l'8 aprile, fu beatificata nel 1906 e canonizzata nel 1969.

Alla fine del XIX secolo la sua congregazione si diffuse negli Stati Uniti, Gran Bretagna, Guatemala, Repubblica Democratica del Congo e Zimbabwe.

Buon onomastico a chi si chiama Giulia.