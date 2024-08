Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Margherita fu umanamente vicino a un sacerdote cattolico, William Watson, che durante il Regno di Elisabetta I fu arrestato e torturato per farlo convertire al protestantesimo.Margherita decise di aiutare il presbitero a fuggire dalle carceri, accusata di aver aiutato la fuga del sacerdote fu condotta in tribunale. Margherita non solo confermò in pieno quanto aveva fatto, ma si rifiutò di chiedere perdono alla Regina Elisabetta e non volle aderire al culto protestante; condizioni che erano state poste per ottenere la liberazione.Condannata di tradimento Margherita Ward fu impiccata il 30 agosto 1588 a Tyburn a Londra.Il processo Canonico di Margherita Ward fu portato avanti insieme a quello di altri 40 martiri, anch'essi vittime della persecuzione anticattoliche in Inghilterra fra il 1535 e il 1679.Assieme a Margherita furono proclamati Santi e Martiri da Paolo Vl il 25 ottobre 1970. Tutti sono ricordati e festeggiati oggi 30 agosto.Buon onomastico alle lettrici che si chiamano Margherita.