Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il primo e più profondo motivo della dignità regale di Maria, Madre di Dio, consiste nella sua maternità divina. Come Gesù è Re di tutta la creazione, così Maria partecipa alla dignità regale del suo figlio. La Beatissima Vergine è Regina anche per la parte singolare che ebbe nell'opera della redenzione. Ella può dispensare i tesori del regno del Divin Redentore. Magnifichiamo con orgoglio di figli la Regalità di Maria e proponiamo di riconoscere nella Vergine la nostra vera Madre e Regina. Come Gesù siede alla destra del Padre nell'altezza dei cieli, così Maria siede alla destra di suo figlio, rifugio sicuro e fedele per tutti i pericoli; nessuno deve temere o disperare sotto la sua guida'.Oggi e sempre tutti i lettori e tutta l'umanità sono certi di avere in Maria Regina una mamma potente che intercede per noi.