Si narra che quando Pelagia passava per le strade della città riuscisse ad attirare l'attenzione di molti uomini. Infatti amava vestirsi con tanti gioielli d'oro e veniva descritta come una principessa.Pelagia, un giorno, passò nei pressi di alcuni Vescovi seduti vicino a una basilica della città. Il prelato più anziano fermò Pelagia e ne esaltò la sua bellezza.Il Santo Vescovo poi rivoltosi verso la donna le disse che farsi bella per uno sposo terreno fosse un obiettivo non a lunga durata; prepararsi invece per essere sposa del Signore le avrebbe garantito per sempre il suo Regno.Le parole dette dall'anziano fecero breccia nel cuore di Pelagia che si prostrò ai suoi piedi e più tardi si convertì al Cristianesimo.Dopo aver dato ai poveri tutti i suoi beni, la Santa decise di mettere al posto dei costosi vestiti una semplice tunica e di recarsi a piedi a Gerusalemme. Santa Pelagia trascorse in penitenza il resto della sua vita in una piccola cella nel Monte degli Ulivi. San Crisostomo la esalterà con grandi lodi attraversoun'omelia che si ritrova nei manoscritti agiografici.