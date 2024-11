Sant'Andrea Dung e i martiri uccisi in Vietnam

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tra loro, oltre a Sant'Andrea Dung, si annoverano 8 vescovi, molti sacerdoti e tantissimi fedeli laici, uomini donne di ogni condizione ed età.Tutti preferirono l'esilio, il carcere e le torture piuttosto che rinnegare la propria fede.La storia di questi martiri iniziò nel 1615, quando due gesuiti arrivarono nell'attuale portò di Da Nang e furono poi raggiunti nel 1624 da Alexander Rhodes considerato il vero fondatore della Chiesa Vitnamita.

Inizialmente i cristiani vivevano in pace poi il resto della popolazione incolpò i missionari per la loro predicazione; furono, in particolare, accusati di minare le fondamenta dello stato chiedendo ai cristiani di avere una sola moglie. Già nel 1645, con l'aumentare delle ostilità, alcuni cristiani venivano assassinati.

I missionari, forti nella fede, crearono un clero locale e formarono due vicariati Apostolici, quelli del Nord e del Sud, che diedero risultati ammirevoli nei secoli successivi: Giovanni XXlll, nel 1960 costituì una Gerarchia vietnamita. Il secolo XVlll fu segnato da una forte espansione cristiana soprattutto al Nord;molte furono, però, le manifestazioni di intolleranza e di violenze che portarono alla morte di missionari, clero locale e laici.

Si calcola che in 261 anni (1625 - 1886) ci furono circa 130.000 vittime.La Santa Sede innalzò agli altari 117 di loro. Giovanni Paolo ll nel 1988 canonnizò, Sant'Andrea Dung, assieme a tutti gli altri Santi Martiri suoi compagni. Buon onomastico ai lettori che si chiamano Andrea.