Sant'Ignazio di Santhià e i miracoli allegri

Sant'Ignazio nacque a Santhià, presso Vercelli, nel 1686.A 24 anni fu sacerdote a Vercelli.Divenne in seguito precettore dei figli dei nobili Avogadro, i quali lo fecero nominare parroco nella vicina Casanova Elva.Ignazio rinunciò alla nomina di parroco e preferì diventare novizio nel convento cappuccino di Chieri (Torino). Il Santo poi passò da un convento all'altro del Piemonte e da una responsabilità all'altra nell'ordine.Nella carica di maestro dei noviziato fu un modello di perfezione religiosa per numerosi giovani.La capacità di Ignazio di irradiare gioia lo rese popolare e amato anche fuori dal convento.A Torino il suo confessionale era sempre affollato egli era pronto per chi desiderava incontrarlo.Per quelli che non potevano andare da lui, Padre Ignazio si recava a casa loro per portare gioia e benedizioni.

A Ignazio si attribuiscono anche 'piccoli miracoli allegri'; come quando in un giorno di pioggia fece risplendere il sole per pochi istanti: il tempo di leggere su una meridiana l'orario della messa.

Allo stesso modo nella città di Torino, circolavano le sue battute simpatiche rivolte a tutte le persone che incontrava.

Negli ultimi anni della sua vita, mentre, quasi non ci vedeva più e le forze cominciavano a mancare, diventava sempre più debole, ugualmente lo si incontrava nelle strade che operava opere buone.

Peggiorata, ulteriormente, la sua salute in seguito a una caduta si spense il 21 settembre 1770.

Alla notizia della sua morte, molti torinesi si recarono in chiesa obbligando la comunità cappuccina a celebrare di notte il rito della sepoltura.

La fama di santità di Ignazio e i numerosi prodigi attribuiti alla sua intercessione fecero avviare il processo apostolico per la sua beatificazione che però subì dei ritardi dovuti alle vicende politiche dell'800. Ignazio da Santhià sarà proclamato Santo nel 2002 da Giovanni Paolo II.

Il suo Corpo è sepolto al monte dei cappuccini a Torino.

Buon onomastico ai lettori che si chiamano Ignazio.