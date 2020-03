Coronavirus, l'autotrasporto dal cuore grande: Consar dona respiratori

All'Ausl Romagna sono in arrivo due macchine per la respirazione assistita. I dispositivi, che hanno un valore di 54.000 euro, sono stati ordinati e saranno consegnati 'Consar, spiega infatti Legacoop Romagna, 'si e' sempre distinta per le iniziative rivolte alla comunita''. Ogni anno, per esempio, destina circa 70.000 euro ad azioni rivolte alla collettivita', in particolare le fasce piu' giovani e gli anziani, collaborando con il Comune e gli altri enti locali nell'individuazione dei progetti da sostenere.'Abbiamo deciso di agire perchè ci sentiamo fortemente colpiti da questa situazione. In quanto cooperatori abbiamo ritenuto doveroso dare il nostro contributo al fine di aiutare persone che in questo momento sono in grande difficoltà e rischiano la vita', dice il presidente di Consar,