Cronache di un italiano all'estero

È appena terminata la pausa estiva, ma vorrei parlarvi proprio di un'esperienza fatta in questa pausa.

Per queste vacanze, ho deciso di tornare dove mi sento 'a casa', sono tornata in Inghilterra. Solitamente sono iper contraria a mangiare italiano all'estero, ma questa volta ho fatto un'eccezione, ho voluto provare Locanda Locatelli, vicino a Marble Arch, a Londra.

Oltre alla notorietà data da Masterchef, ne avevo sentito molto parlare in famiglia, quindi ho deciso di placare la mia curiosità, però con qualche limite. Locatelli è famoso per due piatti: il minestrone e i tortellini. Ecco…sui tortellini ho declinato.

Bene. Arriviamo di corsa, ci accomodiamo e subito notiamo un locale veramente molto caldo ed accogliente, con luci gialle ma soffuse, arredi in legno e divanetti panna. Leggiamo il menù dal cellulare e subito noto che, a differenza del solito, manca la possibilità di una degustazione. Chiediamo quindi consiglio al personale di sala assegnato al nostro tavolo, che ci illustra anche i fuori menù. Io non resisto alle pappardelle alla lepre e cioccolato, un classico, ma veramente fantastiche; il marito si butta su gnocchetti con crema di caprino e tartufo nero estivo, molto buoni. Dividiamo il celeberrimo minestrone. Un minestrone. Buono ma nulla di eclatante.

Come secondo, invece, pollo al limone per lui e agnello con purè di melanzane per me. Cottura impeccabile, consistenze varie ed interessanti.

Vediamo un po' pro e contro della serata.

PRO - servizio curato ed attento, professionale, ma molto amichevole. Il pane ed il gnocco con l'olio da commuoversi. Porzioni abbondantissime e prezzi decisamente contenuti.

CONTRO - niente entrée, ma solo petit four finali e nemmeno buoni, come il caffè. Le porzioni sono così abbondanti, che non sono riuscita a finire il secondo e non ho potuto assaggiare i dolci e soprattutto il gelato artigianale. L'assenza della possibilità di un menù degustazione mi ha un po' delusa, semplicemente perché non ho avuto l'opportunità di sentire più piatti.

Il bilancio è sicuramente molto positivo, ma meno di quanto mi aspettassi.

Volpe Giulia