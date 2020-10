Pochi giorni fa mi è venuta voglia di tradizionale e, a pranzo, ho fatto un salto al 36 di Maranello, attirata dalla loro pagina Instagram e dalle recensioni altissime.

Qualche pro e qualche contro.

CONTRO:

- l'ingresso del locale dà le spalle alla via principale;

- l'esterno non è bellissimo, per usare un eufemismo;

- mi è stato presentato del Vecchia Modena Premium come un Lambrusco rosé;

- tigelle anonime e gnocco fritto praticamente croccante;

- i primi buoni ma senza infamia e senza lode;

- dolci molto belli, ma proposte molto basiche;

- conto leggermente alto per ciò che ho mangiato.

PRO:

- all'interno il locale è molto carino, con un bel banco, minimal, piattini del pane Bitossi, bell'argenteria e bella mise en place;

- Affettati e giardiniera veramente ottimi, soprattutto la spalla cotta;

- Servizio attento, cortese ed esaustivo;

- Impiattamento fatto come si deve;

- Bella la scelta di dare gnocco e tigelle sia con impasto classico che integrale.

Esperienza sufficiente, ma non all'altezza delle aspettative.

Volpe Giulia