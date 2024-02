Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il nome 'foibe' indica le insenature dei terreni carsici e che, subito dopo la seconda guerra mondiale, furono utilizzate da militari jugoslavi per compiere eccidi di massa. Molte vittime delle stragi perì anche nelle carceri. A seguito dei massacri avvenne un'emigrazione di massa da parte di famiglie italiane che risiedevano in Dalmazia, in Istria.Il 'Giorno del ricordo' fu istituito nel 2004 proprio in ricordo dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata. È stato scelto il 10 febbraio poiché in quel giorno del 1947, furono firmati trattati di pace di Parigi che assegnavano l'Istria alla Jugoslavia.Tito volle vendicarsi contro i fascisti che avevano osteggiato le popolazioni slave.Nella primavera del 1945 l'esercito jugoslavo occupò l'Istria fino allora territorio italiano.Le uccisioni di italiani nel periodo tra il 1943 e il 1945 furono almeno 20.000 e gli esuli italiani costretti a lasciare le loro case almeno 250.000.