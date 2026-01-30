Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Giornata Mondiale del Croissant

Si narra che i fornai viennesi crearono un dolce chiamandolo Kipferl (cornetto in tedesco), dandogli la forma della mezzaluna presente nella bandiera ottomana

1 minuto di lettura

Il 30 gennaio si celebra la Giornata Mondiale del Croissant, una giornata internazionale dedicata a questo amato dolce di pasta sfoglia, perfetto per la colazione o una merenda.

Il Croissant è simbolo di pasticceria: lo si può sperimentare con diverse farciture come crema, cioccolato, marmellate e viene apprezzato per la sua caratteristica croccantura esterna e la morbidezza interna. Il croissant è bello assaggiarlo lentamente, con l'olfatto odorare il sottile aroma delle uova, dello zucchero e del burro fresco e lasciando che le papille gustative catturino tutto il suo sapore.


La leggenda più celebre colloca la nascita del croissant durante l'assedio di Vienna da parte dell'impero Ottomano. I Turchi stavano scavando tunnel sotterranei di notte per penetrare nelle mura della città. Gli unici svegli a quell'ora erano i fornai, che udirono i rumori degli scavi e diedero l'allarme, salvando la città. Per celebrare la vittoria, i fornai crearono un dolce chiamandolo Kipferl ('cornetto' in tedesco), dandogli la forma della mezzaluna presente nella bandiera ottomana, così che i cittadini viennesi potessero simbolicamente 'mangiare il nemico'.

Si dice che a portare il croissant in Francia sia stata Maria Antonietta d'Austria nel 1970: nostalgica dei sapori della sua infanzia a Vienna. Il croissant, come lo  conosciamo oggi (sfogliato e burroso) è una evoluzione parigina del XIX secolo.

