Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Giornata mondiale del Teatro: 27 marzo

Giornata mondiale del Teatro: 27 marzo

Il teatro è una palestra per la vita che attraverso il gioco e la finzione scenica, educa alla responsabilità, alla relazione con l'altro

1 minuto di lettura

La Giornata Mondiale del Teatro, a sostegno delle arti di scena, si celebra a partire da il 27 marzo 1962 di ogni anno. Tale data venne scelta in quanto era il giorno d'apertura della stagione del 'Teatro delle Nazioni' di Parigi.

Il Teatro è una forma d'arte e comunicazione sulla rappresentazione dal vivo, in cui attori e pubblico interagiscono in un luogo fisico specifico. Oltre agli attori, il teatro coinvolge figure professionali dietro le quinte, tra cui registi, scenografi, costumisti, macchinisti e tecnici luci/audio. Il teatro si divide principalmente in due macro aree: la sala destinata al pubblico e il palcoscenico riservato agli attori. Il palcoscenico spesso è in leggera pendenza verso il pubblico per migliorare la visibilità. 


Un buon attore di teatro deve possedere una spiccata espressività vocale e corporea, capacità di memorizzare, profonda immedesimazione ed empatia per essere credibile. Sono fondamentali anche la duttilità, l'improvvisazione, la disciplina nel rispettare il testo e il lavoro di squadra. Il teatro insegna la consapevolezza di sé migliorando la gestione delle emozioni, l'autostima e la timidezza. Favorisce l'apprendimento della comunicazione verbale e corporea e la creatività. È uno strumento potente per gestire la pressione, accettare le critiche sviluppare il pensiero critico. 

Il teatro è una 'palestra per la vita' che attraverso il gioco e la finzione scenica, educa alla responsabilità, alla relazione con l'altro e alla profonda conoscenza di sé stessi.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli più Letti Nasce l'Inter: 9 marzo 1908

Nasce l'Inter: 9 marzo 1908

Giornata Mondiale dello Scrittore: 3 marzo

Giornata Mondiale dello Scrittore: 3 marzo

Nasce Giovanni Trapattoni: 17 marzo 1939

Nasce Giovanni Trapattoni: 17 marzo 1939

Nasce George Harrison: 25 febbraio 1943

Nasce George Harrison: 25 febbraio 1943

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli Recenti Muore Fabrizio Frizzi: 26 marzo 2018

Muore Fabrizio Frizzi: 26 marzo 2018

Annunciazione a Maria Vergine: 25 marzo

Annunciazione a Maria Vergine: 25 marzo

Madonna di Loreto patrona di tutti gli aviatori: 24 marzo 1920

Madonna di Loreto patrona di tutti gli aviatori: 24 marzo 1920

Nasce la locuzione Ok: 23 marzo 1839

Nasce la locuzione Ok: 23 marzo 1839