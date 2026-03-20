Giornata Mondiale della felicità: 20 marzo

La Giornata Mondiale della felicità, celebrata in tutto il mondo ogni anno il 20 marzo, rappresenta un momento per riflettere sull'importanza della serenità nelle nostre vite e ha lo scopo di riconoscere la rilevanza della felicità e del benessere come obiettivi. In generale, la famiglia, i figli e il sentirsi amati si rivelano le ragioni principali di felicità.Molte sono però le cose, al di fuori del nostro controllo che condizionano il nostro stato d'animo. Tutti siamo permanentemente alla ricerca della felicità, c'è chi la identifica con la ricchezza, chi con il successo. Altri invece in uno sguardo, un abbraccio o un sorriso.Ciò che può condurre alla gioia una persona non è detto che lo faccia anche con un'altra, e forse è proprio questo il bello della felicità, il suo carattere del tutto personale, soggettivo e unicamente nostro. Ognuno di noi deve vivere il presente e deve trovare la propria strada che porta ad una condizione di felicità, di appagamento, di serenità.Per sentirsi felici occorre pertanto lavorare su ciò che è sotto il nostro controllo e concentrarsi su quello che ci fa stare bene.Non bisogna legare la nostra felicità a fattori esterni o a altre persone, ma trovare un percorso di vita che dia significato all'esistenza.

Un ambiente sociale felice è quello in cui le persone percepiscono un senso di appartenenza, un posto dove gli uni si fidano degli altri; la fiducia condivisa riduce il peso delle difficoltà e diminuisce la disuguaglianza. La felicità è uno stato di benessere, soddisfazione che non è assenza di problemi, ma piuttosto la capacità di integrarli e di provare gioia attraverso relazioni, realizzazione personale, cura di sé e degli altri. Individuare ciò che ci riesce bene, conoscere i nostri talenti mettere in atto al meglio le nostre potenzialità ci realizza ad avere più consapevolezza sulle nostre possibilità, ci aiuta ad essere più soddisfatti di noi stessi e quindi più felici.La felicità non è uno stato permanente, ma un equilibrio che implica le nostre capacità di affrontare le sfide.Foto OnuItalia