Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Giornata Nazionale del dialetto: 17 gennaio

Giornata Nazionale del dialetto: 17 gennaio

Tutti i dialetti italiani hanno origini antiche e il Fiorentino antico è il più vicino alla lingua italiana moderna

1 minuto di lettura

La Giornata Nazionale del dialetto si celebra ogni anno il 17 gennaio, per valorizzare i patrimoni linguistici italiani. Aumentare la consapevolezza istituzionale e comunitaria sull'importanza dei dialetti è fondamentale per la cultura collettiva. Il dialetto conserva storia e identità di una comunità, rafforza i legami sociali attraverso espressioni uniche e modi di dire tramandati.

Favorisce anche una connessione profonda con le radici, stimola la creatività artistica (teatro, musica, letteratura) e supporta la lingua italiana. Il dialetto fa parte del bagaglio culturale di ognuno di noi ed è il segno che apparteniamo a un certo luogo, ad un certo tempo e ci colloca nel posto preciso della nostra storia personale.

Amare il dialetto, usarlo nel nostro quotidiano, insegnarlo ai nostri figli, significa amare noi stessi e trasmettere una grande eredità. È assodato che il dialetto possiede una forza espressiva genuina ed è uno strumento che esprime al meglio i nostri sentimenti, valori, speranze con cui ripercorrere la memoria. Tutti i dialetti italiani hanno origini antiche e il Fiorentino antico è il più vicino alla lingua italiana moderna. Il panorama linguistico italiano è uno dei tratti più distintivi del nostro Paese. La grande varietà di dialetti e varianti regionali dell'italiano rappresenta un patrimonio prezioso e degno di protezione.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli più Letti Prima partita degli Harlem Globetrotters: 7 gennaio 1927

Prima partita degli Harlem Globetrotters: 7 gennaio 1927

L'Italia sprofonda nella dittatura fascista: 3 gennaio 1925

L'Italia sprofonda nella dittatura fascista: 3 gennaio 1925

Giornata internazionale della meditazione: 21 dicembre

Giornata internazionale della meditazione: 21 dicembre

Giornata Mondiale della Pianificazione: 30 dicembre

Giornata Mondiale della Pianificazione: 30 dicembre

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli Recenti Nasce Vittorio Alfieri: 16 gennaio 1749

Nasce Vittorio Alfieri: 16 gennaio 1749

Prima edizione del Super Bowl: 15 gennaio 1967

Prima edizione del Super Bowl: 15 gennaio 1967

Giornata Mondiale della Logica: 14 gennaio

Giornata Mondiale della Logica: 14 gennaio

Nasce Marco Pantani: 13 gennaio 1970

Nasce Marco Pantani: 13 gennaio 1970