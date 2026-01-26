Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Giornata Nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini: 26 gennaio

Giornata Nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini: 26 gennaio

La solidarietà alpina è un mix di storia, sacrifici, valori etici e impegno concreto, che li rende un corpo unico

2 minuti di lettura

Il 26 gennaio è la Giornata Nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini.

Con questa Giornata si vuole promuovere 'i valori della difesa e dell'interesse Nazionale, nonché dell'etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato, che gli Alpini incarnano'.

Per gli Alpini non esiste l'impossibile; il loro più celebre motto 'Di qui non si passa' è nato durante la Prima Guerra Mondiale e simboleggia la ferma difesa. Dalla prima fondazione, nel 1842, il corpo degli Alpini è circondato da simpatia e affetto.

Le penne nere sono stati impiegati per la difesa; gli Alpini hanno infatti vigilato sui confini settentrionali del Regno d'Italia e durante la prima Prima Guerra Mondiale sono stati impiegati nel loro ambiente naturale: le montagne.

In seguito il fascismo ha utilizzato gli Alpini in senso offensivo e imperialista.

Il regime si è servito delle penne nere in quasi tutte le principali campagne militari offensive in Etiopia, Francia, Grecia-Albania, Jugoslavia e infine la Russia. Come il resto dell'esercito e delle forze armate, gli Alpini hanno pagato pesantemente l'impreparazione del regime, soffrendo gravissime perdite.

Le penne nere sono oggi ricordate non solo per il loro impegno militare ma anche per quello solidale con la popolazione civile in contesti di calamità o di volontariato.

La solidarietà alpina è un mix di storia, sacrifici, valori etici e impegno concreto, che li rende un corpo unico per la sua capacità di rimanere unito e di mettersi a disposizione degli altri.

Il servizio militare e l'appartenenza al corpo creano un forte senso di Fratellanza che va oltre il congedo estendendosi all'associazione Nazionale Alpini.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli più Letti Prima partita degli Harlem Globetrotters: 7 gennaio 1927

Prima partita degli Harlem Globetrotters: 7 gennaio 1927

L'Italia sprofonda nella dittatura fascista: 3 gennaio 1925

L'Italia sprofonda nella dittatura fascista: 3 gennaio 1925

Giornata Mondiale della Pianificazione: 30 dicembre

Giornata Mondiale della Pianificazione: 30 dicembre

La notte di San Silvestro: 31 dicembre

La notte di San Silvestro: 31 dicembre

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli Recenti Il giorno dei contrari: 25 gennaio

Il giorno dei contrari: 25 gennaio

San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti: 24 gennaio

San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti: 24 gennaio

Muore Ludovico Antonio Muratori, 23 gennaio 1750

Muore Ludovico Antonio Muratori, 23 gennaio 1750

Nasce Chiara Lubich: 22 gennaio 1920

Nasce Chiara Lubich: 22 gennaio 1920