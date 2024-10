Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il cioccolato si ottiene con l'utilizzo di burro e massa di cacao, senza grassi e oli vegetali aggiunti che ne sviliscono le proprietà. Il buon cioccolato inoltre non può prescindere dalla qualità del processo produttivo, in ogni sua fase, dalla piantagione alla tavola. Il cioccolato è un bene di tutti, un goloso alimento dalle molteplici proprietà, che addolcisce la vita di ogni giorno.Per questo va promosso e tutelato il consumo di quello che la leggenda narra essere il 'Cibo degli Dei'. Il cioccolato con più proprietà positive è il cioccolato fondente purché la percentuale di cacao sia come minimo all'85%. È il cacao che contiene sostanze capaci di esercitare effetti benefici sull'organizzazione dell'apparato cardiovascolare all'umore.Il cacao contiene anche sostanze che possiedono proprietà antiossidanti. Mangiare il cioccolato perciò non solo appaga il palato ma apporta numerosi benefici alla salute.