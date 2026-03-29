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Muore Enzo Jannacci: 29 marzo 2013

Muore Enzo Jannacci: 29 marzo 2013

Ha unito la comicità surreale alla malinconia, raccontando con rispetto e compassione la fragilità umana

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Enzo Jannacci, celebre cantautore, attore e medico milanese, è morto il 29 marzo 2013 all'età di 77 anni. Ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura italiana, collaborando con figure come Giorgio Gaber, Dario Fo e Renato Pozzetto. Con il suo sguardo pieno di ironia, intelligenza e umanità ha raccontato storie di persone ai margini, e di realtà dimenticate.

Testimone del suo tempo, Enzo Jannacci, è stato capace di dividersi tra concerti, dischi e produzioni, tra teatri e televisione, cinema e cabaret. Ha sempre seguito una traiettoria di umorismo, 'nonsense' e amava riflessioni sui più sfortunati, sui derelitti, sui dimenticati dalla società. 

Enzo Jannacci è stato un artista poliedrico caratterizzato da un genio stralunato e ha unito la comicità surreale alla malinconia, raccontando con rispetto e compassione la fragilità umana.

Jannacci ha sempre dato voce agli invisibili, raccontando storie di matti, disoccupati e innamorati con profonda empatia. Il suo stile era unico, capace di far ridere e riflettere contemporaneamente, mescolando il tragico al comico. Ha vissuto la sua carriera senza mai cercare la celebrità a tutti i costi, preferendo l'autenticità. 

La doppia vita tra il bisturi e la chitarra ha influenzato la sua arte, infondendo nei suoi testi uno sguardo clinico, ma allo stesso tempo poetico e visionario.

Enzo Jannacci era un uomo capace di parlare di Fede, silenzio e morte con una sensibilità acuta; riusciva a unire stravaganza e una profonda etica nel raccontare l'umanità.

Foto dell'autore

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