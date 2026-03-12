Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Muore Nilla Pizzi, 12 marzo 2011

Muore Nilla Pizzi, 12 marzo 2011

Soprannominata la Regina del Festival di Sanremo, Nilla Pizzi, ha segnato la storia della musica italiana con la sua voce e il suo stile unico

2 minuti di lettura

Il 12 marzo 2011 muore Nilla Pizzi, cantante e attrice, nota negli anni '50 come la 'Signora della canzone'.

Originaria di Sant'Agata Bolognese, Nilla esordisce nel 1937 vincendo il concorso '5000 lire per un sorriso' l'antesignano della futura manifestazione Miss Italia. Uno dei suoi più grandi successi arriva nel 1951, anno in cui vince il primo festival di Sanremo con 'Grazie dei fior'.

L'anno seguente riesce a piazzarsi in tutte le tre posizioni con 'Vola Colomba', 'Papaveri e papere' e 'Una donna prega'. Le sue canzoni segnarono un'epoca: 'Vola Colomba' accompagnava il ritorno di Trieste all'Italia, mentre 'Papaveri e papere', con un testo che provocò anche l'intervento della censura a causa delle palesi allusioni politiche presenti al suo interno, vendette 75.000 copie e venne tradotta in oltre 40 lingue.


La Pizzi si diede anche al cinema, essendo protagonista di alcuni fortunati film popolari come la commedia 'Li trovarono in galleria' di Mauro Bolognini (dove recitava accanto a Carlo Dapporto e un'esordiente Sophia Loren). Nilla Pizzi compì poi una tournée in America, partecipando a trasmissioni radiofoniche e televisive, incidendo dischi e trionfando con la canzone 'Croce d'oro'.

Nel 1958 tornò al Festival di Sanremo dove si piazzò seconda e terza, rispettivamente con 'l'Edera' e ' Amare un altro'.

Nilla Pizzi era descritta come una donna semplice e determinata, la sua personalità emiliana, caratterizzata da emancipazione e concretezza, si univa a una raffinata espressività artistica.

Amava prendere l'iniziativa, ma nonostante il successo, mantenne un legame con le sue origini umili, distinguendosi per un carattere pratico.

Soprannominata la Regina del Festival di Sanremo, Nilla Pizzi, ha segnato la storia della musica italiana con la sua voce e il suo stile unico.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli più Letti Giornata Mondiale dello Scrittore: 3 marzo

Giornata Mondiale dello Scrittore: 3 marzo

Nasce l'Inter: 9 marzo 1908

Nasce l'Inter: 9 marzo 1908

Muore Stan Laurel: 23 febbraio 1965

Muore Stan Laurel: 23 febbraio 1965

Muore Pertini, il presidente più amato di sempre: 24 febbraio 1990

Muore Pertini, il presidente più amato di sempre: 24 febbraio 1990

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli Recenti Nasce Torquato Tasso: 11 marzo 1544

Nasce Torquato Tasso: 11 marzo 1544

Nasce Radio Milano Internazionale, prima storica radio libera: 10 marzo 1975

Nasce Radio Milano Internazionale, prima storica radio libera: 10 marzo 1975

Giornata Internazionale della donna: 8 marzo

Giornata Internazionale della donna: 8 marzo

Nasce Matilde Serao: 7 marzo 1856

Nasce Matilde Serao: 7 marzo 1856