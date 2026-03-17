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Nasce Giovanni Trapattoni: 17 marzo 1939

Nasce Giovanni Trapattoni: 17 marzo 1939

Uno dei 6 tecnici al mondo ad aver conquistato un campionato in 4 diversi Paesi, con un totale di 10 titoli nazionali in Italia, Germania, Portogallo, Austria

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Giovanni Trapattoni è nato a Cusano Milanino il 17 marzo 1939, è stato calciatore e allenatore. Ha giocato, con grinta e classe nel centrocampo del Milan, dal 1957 al 1971, e Varese, nella stagione 1971/72. Con i rossoneri ha vinto 2 scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Coppe dei Campioni, 1 Coppa delle Coppe e 1 Coppa Intercontinentale.

In nazionale ha totalizzato 17 presenze segnando una rete. La sua carriera da allenatore è ancor più ricca di successi, tanto che è uno dei 6 tecnici al mondo ad aver conquistato un campionato in 4 differenti Paesi, con un totale di 10 titoli nazionali in Italia, Germania, Portogallo ed Austria.

Ha allenato Milan, Juventus, Bayern Monaco, Cagliari, Benefica, Stoccarda e Salisburgo. In Italia ha vinto 7 scudetti (6 con la Juventus e 1con l'Inter) e 7 trofei Internazionali, tra i quali la Coppa dei Campioni. È stato anche tecnico della Nazionale dal 2000 al 2004 e ha guidato quella irlandese dal 2008 al 2013.

Giovanni Trapattoni è noto per essere stato un calciatore e un allenatore dal carattere leale e genuino e ha posseduto una forte etica del lavoro. Ha sempre dato molta fiducia alle persone ed è stato un grande stratega tatticamente flessibile, capace di combinare disciplina, umanità e gestione psicologica dei giocatori. Nonostante i numerosi successi è rimasto sempre con i piedi per terra e cresciuto con valori solidi.

Giovanni Trapattoni è ricordato per le sue celebri conferenze stampe animate e divertenti, che lo resero uno degli allenatori più amati e citati nella storia del calcio italiano ed europeo.

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