Nasce Vasco Rossi, 7 febbraio 1952

Vasco Rossi nasce a Zocca, in provincia di Modena, il 7 febbraio 1952. La madre, Novella Corsi, amante di musica lo inserisce alla Scuola di Musica di Vignola. Nel 1965, Vasco ottiene il suo primo riconoscimento da cantante in erba vincendo il primo premio della manifestazione 'l'Usignolo d'oro', con il brano 'Come nelle fiabe'.Il 1975 è un anno storico per la formazione musicale di Vasco fonda con l'amico Marco Gherardi, 'Punto Radio', la prima radio libera emiliana. L'esperienza della Radio, risulta decisiva per la carriera di Rossi. È proprio nelle serate-evento organizzate da 'Punto Radio' che per la prima volta Vasco canta in pubblico una serie di canzoni, tra cui alcune scritte da lui.Nel 1979 con il titolo 'Non siamo mica americani' viene pubblicato un album di canzoni, la più famosa, scoperta più tardi, risulterà essere 'Albachiara', che diventerà uno dei maggiori successi di Rossi. Sempre nel 1979 muore il padre di Vasco, Giovanni Carlo. In un primo momento il cantautore pensa di abbandonare il mondo della musica, poi alla sua memoria dedicherà il brano 'Vado al Massimo'.L'esperienza che cambia radicalmente la carriera di Vasco è la partecipazione al Festival di Sanremo proprio con la canzone 'Vado al massimo' che resterà in classifica per 16 settimane.Nel 1984, Vasco Rossi si ripresenta a Sanremo con 'Vita spericolata' che diventerà uno dei classici della musica italiana. Nella stesso anno viene pubblicato l'album 'Bollicine' che sarà inserito nel 2012 al primo posto nella lista dei 100 migliori album italiani secondo la rivista 'Rolling Stone'. Negli anni successivi Vasco pubblica molti altri album che ottengono tutti un grande successo.Con il tempo lo stile di Rossi si è fatto più riflessivo.Il cantautore ha affrontato tematiche esistenziali attraverso canzoni stupende tra le quali si ricordano 'Un senso', 'Il mondo che vorrei', 'Vivere o niente' e 'Siami qui' Vasco Rossi ha anche trattato temi sociali con brani come il ribellismo ('C'è chi dice di no'), la discriminazione ('Mi si escludeva'), l'abuso di potere ('Gli spari sopra') e l'ipocrisia ('Basta poco'). Nel 2017 Vasco ha celebrato i suoi 40 anni di carriera con il concerto-evento in programma al Parco Enzo Ferrari di Modena. Al concerto, con oltre 225.000 persone, Vasco ottiene il record mondiale di spettatori paganti per un singolo concerto.