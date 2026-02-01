Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Nel blu dipinto di blu' trionfa a Sanremo: 1 febbraio 1958

Nel 2008, a 50 anni dal trionfo di Sanremo, all'indimenticabile brano è stato dedicato un francobollo celebrativo

Il primo febbraio 1958, nell'ottava edizione del Festival di Sanremo, la prima in diretta TV, 'Nel blu dipinto di blu', trionfa a Sanremo, con l'inedita coppia Domenico Modugno e Jonny Dorelli, da qui la storia di una melodia destinata a rappresentare un intero popolo in tutto il mondo.

La canzone fu scritta da Modugno e il giovane paroliere Franco Migliacci e fu ammessa alla competizione ospitata nel Salone delle feste del Casinò Sanremese condotta da Gianni Agus.

L'interpretazione di Modugno riuscì a rendere appieno lo spirito leggero e brioso del testo, anche la mimica del cantante risultò efficace: il gesto dell'apertura delle braccia restò un tratto distintivo della esibizione.

Il pubblico e la critica furono concordi nel vedere la canzone più originale ed estrosa competizione. Per questo il primo posto ottenuto nella finale del 1° febbraio apparve più che meritato.

Dopo il Festival 'Nel blu dipinto di blu', varcò i confini nazionali e raccolse riconoscimenti di prestigio. Tra cui il 'Grammy' come miglior disco, canzone e interprete dell'anno. 

L'arrivo in America fu un trionfo colossale e tutti furono conquistati dalla voce di Modugno e dalla coinvolgente melodia di 'Volare', nome con cui il brano divenne popolare nelle radio statunitensi, conservandolo nel tempo come titolo alternativo: lo stesso Modugno fu ribattezzato 'Mr. Volare'.

Nel 2008, a 50 anni dal trionfo di Sanremo, all'indimenticabile brano è stato dedicato un francobollo celebrativo. Tutt'oggi 'Nel blu dipinto di blu' risulta la canzone italiana più seguita al mondo.

Non si contano le cover eseguite da star internazionali come David Bowie, Paul McCartney, Barry White e Ray Charles.

