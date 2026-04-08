Testamento e lasciti: guida pratica alla pianificazione delle proprie volontà

Mettere per iscritto le proprie volontà è il modo più sicuro per decidere cosa ne sarà di quanto si è costruito, evitando che la gestione del patrimonio diventi motivo di incertezza per chi resta. Spesso si rimanda la stesura del testamento per una sorta di scaramanzia, ma affrontare questo passaggio permette di tutelare i familiari e di dare una destinazione precisa anche a quote che si desidera dedicare a cause sociali.

Integrare la propria successione con un gesto di solidarietà è, infatti, una pratica sempre più comune per chi vuole che le proprie risorse servano a sostenere progetti concreti anche in futuro. Se si vuole capire meglio come fare testamento, magari destinandone una quota a realtà come MSF, informarsi sui dettagli tecnici è il punto di partenza necessario per trasformare una decisione personale in un supporto reale a chi opera ogni giorno in contesti di crisi.

Cos'è il testamento e come funzionano i lasciti solidali

In termini pratici, il testamento è il documento con cui una persona stabilisce la destinazione dei propri beni per il momento in cui non ci sarà più.

Non si tratta solo di dividere proprietà tra gli eredi, ma di uno strumento legale che serve a prevenire l'applicazione automatica delle norme di legge, che altrimenti deciderebbero al posto del titolare.

All'interno di queste disposizioni si possono inserire i lasciti, ovvero l'assegnazione di somme di denaro, immobili o titoli a soggetti specifici, inclusi gli enti non profit. Il lascito solidale consiste proprio nella scelta di destinare una parte della propria eredità a un'organizzazione che si occupa di assistenza, ricerca o emergenza. In questo modo, una quota del patrimonio accumulato non va perduta ma resta attiva, finanziando interventi che altrimenti non avrebbero le risorse necessarie per proseguire nel tempo.

Le modalità per redigere un documento valido

In Italia le forme più comuni per formalizzare le ultime volontà sono il testamento olografo e quello pubblico. Il primo è il più semplice: deve essere scritto interamente a mano dal testatore, datato e firmato. Non richiede testimoni o l'intervento immediato di un notaio, ma deve essere conservato con cura o affidato a una persona di fiducia affinché venga ritrovato al momento opportuno.

Il testamento pubblico viene invece redatto da un notaio alla presenza di due testimoni; questa forma garantisce il massimo rigore formale e mette il documento al riparo da rischi di smarrimento o contestazioni sulla validità delle firme.

Come inserire correttamente un lascito solidale

In entrambi i casi, la legge tutela i parenti più stretti riservando loro la 'quota legittima', mentre la 'quota disponibile' può essere assegnata liberamente a chiunque, inclusi gli enti benefici.

Includere un lascito nel proprio testamento è un'operazione piuttosto lineare. È necessario indicare con precisione l'ente beneficiario, riportando la denominazione corretta e il codice fiscale per evitare errori di identificazione durante la successione.

Si può scegliere di lasciare somme di denaro, titoli, beni immobili o persino una polizza vita. Un dettaglio importante da conoscere è che i lasciti verso organizzazioni come Medici Senza Frontiere o altri enti del terzo settore non sono soggetti a imposte di successione o ipocatastali. Di conseguenza, l'intero valore di quanto donato viene impiegato direttamente per le finalità umanitarie, senza trattenute da parte dello Stato.

Sapere con precisione come fare testamento includendo queste clausole permette di pianificare il proprio contributo futuro con la certezza che ogni risorsa arrivi a destinazione.

Un atto di libertà e speranza

Redigere un testamento è un esercizio di libertà che consente di riassumere i propri principi in poche righe definitive. Non servono patrimoni immensi per considerare la solidarietà: anche un piccolo lascito può fare la differenza nel finanziamento di un progetto medico o di un intervento d'urgenza.

Consultare un professionista o richiedere materiale informativo direttamente alle organizzazioni non profit può aiutare a risolvere dubbi tecnici residui.

Scegliere di agire oggi significa affrontare il futuro con la tranquillità di chi ha messo al sicuro i propri cari e, contemporaneamente, ha scelto di sostenere chi affronta ogni giorno sfide cruciali per la sopravvivenza. La memoria, attraverso il lascito, diventa così un'azione concreta che continua a operare nel mondo.