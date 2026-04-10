Viene pubblicato il Grande Gatsby: 10 aprile 1925

Il grande Gatsby è un romanzo di Francis Scott Fitzgerald pubblicato per la prima volta a New York il 10 aprile 1925.

Il romanzo è il più acuto ritratto dell'anima dell'età del jazz e può essere considerato l'autobiografia spirituale di Fitzgerald che, ad un certo punto della sua vita, chiuso con l'alcolismo, voleva capire gli ostacoli che avevano fatto inabissare la sua esistenza.

L'autore, nel libro, riflette sul cuore del problema che lui e la sua generazione dovette affrontare: Fitzgerald assume su di sé tutta la debolezza della natura umana. Numerosi sono i temi dell'opera, tra i quali spiccano quelli della mancanza di affetti autentici e del crollo dei miti. Ma il tema principale del romanzo è quello della solitudine, della incomunicabilità e dell'indifferenza.

Nessuno comunica alle lussuose feste di Gatsby, che sono solo incontri tra gente che non si conosce. Il più solo di tutti i personaggi è appunto Gatsby nella cui lussuosa villa si svolgono feste a cui non partecipa.

Il senso di solitudine, l'indifferenza nei confronti degli altri, che prova il protagonista del romanzo, è dovuto al fatto che 'quando si perde la capacità di vivere i propri miti, si perdono anche i propri dei'.

Gatsby si può considerare come 'un eroe romantico', egli è destinato alla sconfitta e appare inadeguato al gretto mondo che lo circonda. Il personaggio vive solo per un sogno: l'amore per Daisy una donna che si dimostra venale e sofisticata. Per Gatsby le macchine, il denaro non hanno importanza e paradossalmente la sua statura morale è immensa e finisce così per nascondere il suo passato oscuro.

Il protagonista del romanzo incarna la più istintiva purezza della natura umana che lo porterà a una sorta di autodistruzione.