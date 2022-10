Alfredo il Grande e l'ispirazione di Dio

Oggi 26 ottobre si festeggia Sant'Alfredo il Grande. Alfredo il Grande nacque nel 849 a Wantage, Berkshire è venerato come Santo dalla chiesa Cattolica e dalla Chiesa Anglicana. Venne considerato il fondatore dell'Inghilterra; trascorse gran parte della propria vita a difendere il regno dai Vichinghi. Alfredo aveva 23 anni quando divenne, nell'aprile 871 sovrano del regno anglosassone occidentale.Alfredo il Grande con la sua complessa figura domina la storia d'Inghilterra dell'alto Medioevo: fu bravo guerriero, ottimo statista e legislatore, ma soprattutto uomo pio e virtuoso.Il re Grande, nel suo regno migliorò il sistema legislativo.Temperò la severità delle pene per offese personali.Le sue leggi erano rivolte ad avere maggiore giustizia e mitezza: Alfredo il Grande permise le leggi di Mosè quasi a far intendere che egli aveva l'ispirazione da Dio.Egli era convinto che all'elevazione della coscienza non bastassero le buone regole, ma era indispensabile l'amore e la cultura.Il re Grande Alfredo era uomo colto e incoraggiò la cultura e l'istruzione per i suoi sudditi.Tradusse e fece tradurre i classici cristiani: 'La regola Pastorale' e i 'Dialoghi di Gregorio Magno'.Fece comporre inoltre per sé stesso un libro di preghiere ispirato al Salterio.Alfredo il Grande in tale modo elevò il prestigio del suo regno ma anche le altre parti dell'Inghilterra cercarono la sua amicizia. Sant'Alfredo il Grande ebbe nella missione di sovrano una concezione cosmopolita; e gli inglesi anche oggi riconoscono in lui l'iniziatore della loro grandezza.Sant'Alfredo il Grande morì il 26 ottobre 899. Auguri di buon onomastico a tutti i lettori che si chiamano Alfredo.