Elena, la Santa imperatrice

Oggi 18 agosto si festeggia Sant'Elena Augusta.

Elena nacque in Bitinia nel terzo secolo, sposo' il tribuno Costanzo Cloro, dall'unione nacque Costantino futuro imperatore. Elena ripudiata dal marito venne riabilitata dal figlio. Quando Costantino divenne padrone dell'impero fece incidere il nome, della madre e la sua immagine sulle monete e le diede il titolo onorifico di 'Augusta'. Costantino con l'Editto di Milano del 313 concesse ai cristiani la libertà di culto. Fu ispirato in questo anche dalla madre che compi' molte opere di bene: fece liberare molti carcerati e molti ne fece tornare dell'esilio.

Pellegrina in Terra Santa, a Elena si deve il ritrovamento della tomba di Cristo nonché della croce del Signore della quale fece conservare una parte nella Basilica romana di Santa Croce.

In tarda età 'la Santa imperatrice' fece erigere una Basilica a Betlemme e una a Gerusalemme nel monte degli ulivi.

Della sua morte si sa solo che avvenne tra il 330 e il 335. Subito dopo fu onorata come Santa in Oriente e in Occidente.

Nella Basilica di San Pietro in Vaticano Santa Elena Augusta è ricordata, con una grande statua in marmo, alla base di uno dei 4 pilastri che sorreggono la cupola di Michelangelo.

Santa Elena Augusta è patrona degli archeologi, dei divorziati, ed è invocata da chi cerca oggetti smarriti.

Auguri di buon onomastico alle lettrici che si chiamano Elena e Augusta.