Il martirio di San Callisto Papa

Il 14 ottobre si festeggia San Callisto. San Callisto l Papa dal 217 al 222 fu uno dei Pontefici più gloriosi dell'antichità. Divenne Pontefice dopo San Zefirino che lo nominò, prima di diventare Papa, Arcidiacono e gli affidò la cura del cimitero cristiano sulla via Appia che divenne, dopo lavori di ampliamento, il Sepolcreto che porta il nome di San Callisto.Divenuto Papa, San Callisto, dichiarò legittime davanti a Dio le nozze tra ricchi e poveri, tra liberi e schiavi e mitigò il rigore contro i peccatori.Per il Pontefice occorreva imitare la carità del Buon Pastore.Callisto desiderava una Chiesa che incarnasse la misericordia di Dio, che fosse aperta ai peccatori e che offrisse la possibilità della riconciliazione. Il nome Callisto significa 'Bellissimo' e a lui ben si addiceva per le sue doti e le opere che seppe compiere.Proprio per la sua mitezza e per le opere da lui compiute attirarono le ire dei suoi detrattori, in particolre di Ippolito che si staccò dalla sua comunità.Queste sue attività gli attirarono, anche, l'odio dei pretoriani che lo martirizzarono gettandolo in una cisterna. I Cristiani ne presero il corpo e lo seppellirono sotto l'altare di Santa Maria in Trastevere.