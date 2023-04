Pasqua, vita nuova

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La parola Pasqua, che significa 'rinascita' e 'passaggio', assume due significati nella storia a seconda che si stia leggendo la tradizione Ebraica o quella Cristiana.Per gli ebrei, 'Pasqua' indica liberazione del popolo di Mosè dalla schiavitù di Egitto: il passaggio del popolo d'Israele dallo stato di prigionia a quello di libertà.Per la religione Cristiana 'Pasqua' è il giorno della Resurrezione di Cristo ed è la festa più importante della Cristianità.La Pasqua è il culmine del triduo pasquale; i tre giorni che precedono la domenica della Resurrezione sono il centro di tutto l'anno liturgico.La Pasqua è il passaggio di Gesù dalla morte alla vita e simboleggia 'l'atto del donare': Cristo ha donato e sacrificato la vita per tutti gli uomini ed ha dato la possibilità ad ognuno di risorgere con Lui. La morte non è altro che un passaggio dalla vita terrena alla vita piena in cielo per l'eternità.I temi religiosi sulla Pasqua ci invitano anche a riflettere sul vero senso della libertà e sulla possibilità di riscatto che la vita offre. Possiamo cogliere l'occasione per rinnovarci, rinascere, purificarci.Siamo anche invitati ad ascoltare i reali bisogni del corpo e del cuore e a far sbocciare nuovi progetti per una vita nuova.Buona Pasqua a tutti i lettori.