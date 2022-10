San Germano di Capua e la Chiesa unita

Oggi 30 ottobre si festeggia San Germano di Capua.Germano, nato nel V secolo da famiglia agiata. Si privò dei suoi beni per darli ai poveri e fino al 516 condusse vita ascetica. Nel 519 essendo morto il Vescovo di Capua Alessandro, Germano fu destinato a succedergli con elezione dal clero e dal popolo, secondo le modalità dell'epoca.Molto amato nella sua Diocesi si adoperò per una missione diplomatica molto importante. Su mandato di Papa Ormisda si recò Costantinopoli per cercare di mettere termine allo scisma iniziato dal Patriarca Acacio.La trattativa cui partecipò Germano andò a buon fine.L'imperatore Giustino sottoscrisse un documento proposto da Papa Ormisda e venne ricomposta una divisione che durava da due generazioni.Di San Germano ha parlato e scritto anche San Gregorio Magno. Nei suoi 'Dialoghi' Gregorio Magno racconta due episodi che riguardano San Germano.Nel primo Gregorio illustra l'apparizione del diacono Pascasio che riferisce a Germano che grazie alle sue preghiere la sua anima era stata liberata dalle pene del Purgatorio. Nel secondo episodio San Gregorio riferisce di una visione di San Benedetto al quale fu mostrata l'anima di Germano che saliva in cielo trasportata dagli angeli.Benedetto ricevette conferma, da persone fidate, che al momento della sua visione Germano era serenamente spirato.La morte colse San Germano il 30 ottobre sel 541. Inizialmente il suo corpo fu sepolto in Capua Vetere nella chiesa di Santo Stefano e traslato poi nella cattedrale.Nell'866 l'imperatore Ludovico portò parte dei resti mortali di Germano nel villaggio ai piedi di Monte Cassino. Nel suo viaggio di ritorno Ludovico lasciò altre reliquie del Santo a Piacenza dove sono tuttora venerate nella chiesa di San Sisto.Buon onomastico ai lettori che si chiamano Germano.