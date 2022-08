San Giovanni Eudes: lo sguardo a Gesù e a Maria

San Giovanni Eudes si festeggia il 19 agosto. Giovanni Eudes nacque in Normandia nel 1601. Fu ordinato sacerdote nel collegio dei Gesuiti di Caen. Dopo aver assistito gli ammalati di peste, si consacra alle missioni parrocchiali; in seguito si adopera per costruire un seminario dando vita alla 'Congregazione di Gesù e di Maria'. San Giovanni fu il primo apostolo del culto liturgico ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria.Nel 1641 fondò due congregazioni religiose una maschile e una femminile dedicate ai Sacri Cuori.Giovanni Eudes si esprime così nei suoi scritti: 'Non devi mai separare ciò che Dio ha così perfettamente unito: chi vede Gesù guarda Maria; chi ama Gesù ama Maria; chi ha devozione per Gesù, ha devozioni per Maria'.San Giovanni Eudes si dedicò anche alla formazione dei sacerdoti e per molti anni predicò nelle parrocchie.La sua vita si concluse a Caen il 19 agosto 1680. È stato proclamato Santo da Pio Xl nel 1925.Auguri di buon onomastico a tutti i lettori che si chiamano Giovanni.