Tragedia sfiorata su Ryanair: uomo appeso al sedile

Attimi di autentico terrore a bordo di un volo Ryanair partito da Salonicco e diretto a Memmingen, in Germania. Un'avaria al motore ha provocato il distacco di alcuni frammenti che hanno colpito un finestrino dell'aereo, mandandolo in frantumi e sfiorando una tragedia.Secondo le prime ricostruzioni, il passeggero seduto accanto al finestrino danneggiato avrebbe rischiato di essere risucchiato verso l'esterno. Solo il pronto intervento di altri viaggiatori, che lo hanno trattenuto sul sedile, ha evitato conseguenze ben più gravi.Pochi minuti dopo il decollo i passeggeri hanno riferito di aver udito un forte boato, seguito dalla rottura del finestrino. Contestualmente sono scese automaticamente le maschere dell'ossigeno, mentre all'interno della cabina si sono vissuti momenti di grande panico.Secondo una prima ricostruzione pubblicata dai media greci, i piloti avevano già deciso di rientrare all'aeroporto di Salonicco dopo aver rilevato un'anomalia al motore. Durante la fase di rientro, una parte del propulsore si sarebbe staccata colpendo il finestrino. Le autorità greche hanno comunque precisato che la fusoliera non è stata perforata e che l'integrità strutturale dell'aereo non è stata compromessa.L'aereo è riuscito ad atterrare in sicurezza all'aeroporto 'Makedonia' di Salonicco, dove erano già state attivate tutte le procedure di emergenza con vigili del fuoco e polizia in stato di allerta.Quattro passeggeri sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti.Tre sono stati dimessi poco dopo, mentre uno è rimasto ricoverato per ulteriori controlli.Nelle ore successive è emerso che il passeggero rimasto ferito è un cittadino serbo di 61 anni. Al momento dell'atterraggio era cosciente ma in evidente stato di shock. Ha riportato lesioni al collo e alcune ustioni, probabilmente provocate dall'attrito con il potente flusso d'aria generato dalla rottura del finestrino.Ryanair ha predisposto un velivolo sostitutivo che ha consentito ai passeggeri di raggiungere la destinazione prevista in Germania. Intanto le autorità competenti hanno avviato un'indagine per accertare le cause del guasto che ha provocato il distacco di una parte del motore e il conseguente incidente.Una vicenda che avrebbe potuto trasformarsi in una catastrofe e che riporta l'attenzione sull'importanza dei sistemi di sicurezza di bordo e della prontezza dell'equipaggio nel gestire situazioni di emergenza.

B. Lazzari