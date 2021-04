13 variazioni e 25 mln dallo Stato, approvato il rendiconto 2020

Voto favorevole della maggioranza e contrario dell'opposizione, dal centro destra (Lega, Forza Italia, Fdi-PdF) al Movimento 5 stelle, al rendiconto di bilancio 2020 del Comune di Modena.Il Bilancio consuntivo 2020 del Comune di Modena archivia la manovra 2020, la più particolare visto lo stravolgimento portato sui conti pubblici nell'anno della pandemia. Con Gianpietro Cavazza, assessore al bilancio, che incontriamo al termine del voto, facciamo il punto su cosa ha rappresentato tale manovra, retta di fatto dalla grande iniezioni di risorse immessa dallo Stato per compensare le enormi perdite in entrata dovute alla riduzione se non all'azzermento di rette, proventi, tasse e imposte in tanti settori bloccati dalla pandemia. Una manovra che impostata a marzo 2020 è stata praticamente stravolta da 13 variazioni di bilancio e sostenuta da 25 milioni di euro destinati a Modena dallo Stato per compensare il crollo delle entrate in numerosi voci di bilancio.La manovra ha rappresentato uno dei temi principali della seduta di giovedì 29 aprile del Consiglio comunale, che ha approvato all'unanimità il provvedimento sullo slittamento al 16 luglio dei termini per pagare l’Imu (parte comunale).