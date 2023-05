A Modena ha inaugurato il Bosco della Vita di Fondazione Ant

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La creazione di questo bosco è frutto di un progetto di collaborazione tra la Fondazione e l’assessorato all’Ambiente del Comune di Modena; da sempre la Fondazione Ant pone al centro la dignità della vita in tutte le sue dimensioni, compresa quella ambientale, e questa inaugurazione si inserisce nell’iniziativa nazionale di creazione di oasi alberate dedicate, appunto, alla memoria delle attività svolte da Ant in questi 45 anni e al suo impegno ecologico.Alla costruzione del bosco hanno contribuito con una donazione sia cittadini che aziende e chiunque può ancora unirsi per continuare a farlo crescere: chi dona, potrà dedicare un pensiero scritto a una persona cara o a un evento importante della propria vita che verrà apposto accanto all’albero adottato con una targa. Come nel caso della famiglia del piccolo Stefano, appena nato, a cui è dedicata la targa presente nel parco, vicino al “suo” albero, che recita: “Stefano, possono le tue radici essere salde come quelle di questo albero”.Il progetto è sostenuto da Fondazione di Modena, Bper Banca, Quartiere 2, Ufficio scolastico regionale, Grafos Steel. Per chi vuole contribuire a continuare a far crescere il Bosco del Vita è possibile contattare l’Ant allo 059 238181.